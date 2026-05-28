Стресс у мужчины меняет сперматозоиды и влияет на рост ребенка

Ученые из университета Колорадо выяснили, что хронический стресс, который мужчина переживает до зачатия ребенка, меняет молекулярные сигналы в его сперматозоидах. Эти изменения влияют на развитие эмбриона и даже на физический рост потомства после рождения, сообщается в журнале Naked Science . Naked Science

Научные работы последних лет подтверждают: сперматозоиды — не просто носители генетического кода. Они реагируют на изменения окружающей среды и передают эмбриону информацию о жизненном опыте отца. Возраст, рацион, физические нагрузки, вредные привычки, перенесенные инфекции — все это влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему потомства, его метаболизм и психическое здоровье.

В новой работе ученые изучили роль белковой молекулы let 7f 5p. У здоровых мужчин, не подвергавшихся хроническому стрессу, ее концентрация в сперматозоидах низкая. Но в ответ на сильное эмоциональное потрясение уровень молекулы резко растет.

Чтобы понять, как let 7f 5p влияет на развитие эмбриона и взрослое потомство, исследователи повысили концентрацию этого белка в оплодотворенных яйцеклетках мышей — так они имитировали последствия хронического стресса у отца.

Результат оказался неожиданным. Потомство мужского пола, подвергшееся воздействию повышенных доз молекулы, росло крупнее и имело более длинные кости — даже при стандартном рационе. Изменения сохранялись и во взрослом возрасте. Самцы-участники эксперимента весили больше собратьев и отличались более длинными костями.

Выводы

В итоге выяснилось, что сперматозоиды переносят не только генетическую информацию, но и молекулярные сигналы, сформированные жизненным опытом, в том числе стрессом. Эти сигналы могут влиять даже на физический рост — размеры тела и длину костей.

Факторы, воздействующие на здоровье ребенка в период раннего развития и даже до зачатия, могут сказываться на риске заболеваний на протяжении всей жизни. Поэтому важно изучать механизмы этих процессов.

Влиянию материнского опыта на потомство уделяют много внимания. Но жизненный опыт отца до зачатия, включая перенесенный стресс, не менее важен.

Исследователи подчеркивают: борьба со стрессом, полноценный сон, правильное питание и поддержка в трудные времена могут улучшить биологические показатели будущего отца еще до беременности.

