Придется отказаться от алкоголя: Иришка Чики-Пики сделает голливудскую улыбку

Блогер Иришка Чики-Пики (настоящее имя — Ирина Ильина) заявила, что всерьез возьмется за свою внешность. Первым делом она планирует сделать зубы — коррекцию десен. Операция пройдет летом, ради нее блогер даже перенесет съемки, а врач предупредил: три недели реабилитации без алкоголя, сообщает Super.ru .

Иришка Чики-Пики, известная эпатажным поведением и яркой внешностью, решила вложиться в улыбку. Она уже обратилась к пластическому хирургу, который сделает ей коррекцию зубов и десен. Собеседование с врачом прошло серьезно: блогер дала понять, что собственное здоровье для нее теперь на первом месте, и ради операции она готова даже сдвинуть съемочные графики.

Хирург пообещал Иришке голливудскую улыбку, но не удержался от дополнительной рекомендации — заняться еще и носом. При этом медик предупредил: реабилитационный период займет три недели, в течение которых блогеру будет категорически запрещено употреблять алкоголь.

В комментариях к свежему посту Чики-Пики в запрещенной соцсети Виктория Боня поддержала подругу и призвала ничего не делать с носом. Ответ блогера вышел в ее фирменном стиле: «Всегда держу нос на ветру».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.