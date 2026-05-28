Болилая: нужно выбрать тех, кто сможет решить задачи, поставленные президентом

Больше 470 тысяч жителей Подмосковья уже приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» в первые три дня и выразили свое мнение, кто должен представлять партию на сентябрьских выборах в Госдуму и Мособлдуму, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Такие данные озвучили в региональном оргкомитете по проведению процедуры. В этом году голосование проходит полностью в электронной форме на сайте PG.ER.RU с верификацией на Госуслугах и завершится вечером 31 мая.

Одна из его участниц — военный фельдшер из Ступино, первая женщина, которую Президент наградил Золотой Звездой Героя России за подвиг в зоне СВО, Людмила Болилая — рассказала, почему важно принять участие в предварительном голосовании.

«Когда я работала на скорой, а потом, была на передовой, — там никто не спрашивал твое звание или партийный билет. Там говорили: „Ты можешь помочь? Прикроешь?“. И прикрывали, каждый выполняя свою задачу: один солдат — другого, фельдшер — раненого», — рассказывает Людмила Болилая.

Проводя параллели с предварительным голосованием, она отмечает, что в списках кандидатов «Единой России» очень много разных людей и много тех, кто до этого не был связан с политикой — представителей разных профессий и сфер: медиков, педагогов, общественников, работников предприятий и бизнеса, участников СВО. И у всех, по ее словам, есть свой «реальный профессиональный, жизненный и боевой опыт».

«Очень много достойных людей, которые готовы предлагать решения и брать на себя за них ответственность», — подчеркнула Герой России.

Она отметила, что сегодня у жителей Подмосковья есть выбор, от которого, зависит, как будет жить Московская область следующие пять лет.

«Верховный Главнокомандующий, наш Президент определил национальные задачи развития и в их основе — человек и его благополучие. Задачи непростые и решать их придется в очень непростых экономических условиях. А получить результат можно только, работая в команде, потому что в одиночку — даже самый сильный и способный — ты стену не прошибешь», — говорит она.

По ее словам, жителям Подмосковья предстоит выбрать «тех, кто сможет выполнить задачи, поставленные Президентом». Людмила Болилая уверена, что такой ресурс есть только у «Единой России».

«Это партия Президента. Партия, которая принимает решения, основываясь на мнении людей, и предварительное голосование — тому подтверждение. Кому люди доверят, тот в итоге и будет участвовать в выборах в Госдуму и Мособлдуму», — уточняет она.

Напомним, в сентябре в Московской области пройдут выборы в Государственную и Московскую областную думу. Традиционно перед ними «Единая Россия» проводит предварительное голосование, в ходе которого избиратели сами формируют списки кандидатов. В этом году на участие в партийной процедуре в Подмосковье заявились 907 человек — около 80% из них новые лица в политике.