«На мне все быстро заживает»: Долина перенесла операцию на позвоночнике

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила, что недавно ей провели операцию на позвоночнике, сообщает Woman.ru .

Она уточнила, что проблемы с позвоночником возникли из-за высоких профессиональных нагрузок, в том числе из-за театральных.

«Это все позвоночник. На мне все быстро заживает… Это бывает у каждого человека. Это профессиональное», — сказала она.

Сейчас у артистки небольшая концертная занятость, она будет восстанавливаться. Долина отметила, что до июля у нее появилась возможность «выдохнуть».

При этом артистка добавила, что чувствует себя «замечательно». Больше ей никаких хирургических вмешательств не требуется.

Долина отметила, что в те моменты, когда она забывает следить за своим здоровьем, ей помогает дочь.

