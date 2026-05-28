В ЯНАО запустили электрокары с камерами фиксации ПДД

В ЯНАО начали работать электромобили с комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они патрулируют четыре города и трассу Сургут — Салехард, сообщает «Север-Пресс» .

В округе задействованы девять автомобилей. Четыре работают в Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале и Ноябрьске, где фиксируют нарушения правил остановки и стоянки. Еще пять патрулируют трассу Сургут — Салехард.

На дорогах комплексы выявляют превышение скорости, выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень, разговор по телефону и неправильное использование света. В городах — парковку на тротуарах, пешеходных переходах и остановках.

«Основной ожидаемый эффект от внедрения электрокаров на дорогах ЯНАО — повышение дисциплины водителей и профилактика нарушений. Работа комплексов должна сократить количество автомобилей, оставленных на тротуарах, остановках и пешеходных переходах, повысить безопасность пешеходов и улучшить условия движения общественного транспорта», — рассказали в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Автомобили движутся по утвержденным маршрутам и не останавливают транспорт — они работают в автоматическом режиме. Штрафы направляют владельцам стандартным способом, в том числе через «Госуслуги». Статистики по количеству постановлений пока нет.

Водители отмечают, что стали осторожнее на дорогах и рассчитывают, что система поможет сократить число случаев неправильной парковки.

