сегодня в 18:47

Мигранта оштрафовали за намаз на детской площадке во Владивостоке

Мигрант совершил намаз на одной из детских площадок во Владивостоке. Мужчине выписали административный штраф, сообщает Amur Mash .

Инцидент произошел на улице Карбышева. Иностранный гражданин совершил ритуальную молитву около качелей на детской площадке.

Перепуганные местные жители обратились в полицию. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму установили личность и нашли 30-летнего мужчину. Мигрант принес публичные извинения за то, что напугал детей.

Мужчине выписали административный штраф в размере 36 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.