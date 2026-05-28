Мигранта оштрафовали за намаз на детской площадке во Владивостоке
Мигрант совершил намаз на одной из детских площадок во Владивостоке. Мужчине выписали административный штраф, сообщает Amur Mash.
Инцидент произошел на улице Карбышева. Иностранный гражданин совершил ритуальную молитву около качелей на детской площадке.
Перепуганные местные жители обратились в полицию. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму установили личность и нашли 30-летнего мужчину. Мигрант принес публичные извинения за то, что напугал детей.
Мужчине выписали административный штраф в размере 36 тыс. рублей.
