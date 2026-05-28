В Подмосковье за неделю отремонтировали 16 линий освещения

Специалисты Мосавтодора за неделю восстановили освещение на 16 региональных дорогах в 13 округах Подмосковья. Работы провели в городах и малых населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Солнечногорске специалисты починили две линии освещения — на улице Обуховской и вдоль дороги в деревне Горетовка. В Подольске работы выполнили на улице Школьной в микрорайоне Климовск и на улице Московской в микрорайоне Львовский.

В Серпухове восстановили освещение на Гаражном проезде в Протвине и на Северном проезде в Серпухове. Также четыре линии отремонтировали в черте городов: на Новом бульваре в Долгопрудном, улице Пионерской в Балашихе, улице Ахмет-хан Султана в Жуковском и на проспекте Мира во Фрязине.

В малых населенных пунктах работы провели на шести участках: на улице 1-й Ленстрой в поселке Вербилки Талдомского округа, улице Шоссейной в деревне Юрцово округа Егорьевск, улице Центральной в деревне Большие Парфенки Можайского округа, улице Жуковского в деревне Пехорка округа Люберцы, улице Колхозной в селе Новопетровское округа Истра и на 90-м км Каширского шоссе в округе Ступино.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.