В Богородском округе Подмосковья аренда участка выросла в 48 раз

В Богородском городском округе с 18 по 22 мая 2026 года на земельных торгах зафиксировали самую высокую цену недели — аренда участка под ИЖС выросла почти в 48 раз. Всего за этот период в Подмосковье провели 83 аукциона, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Самым результативным стал аукцион по аренде участка площадью 8,18 сотки для индивидуального жилищного строительства в Богородском округе. Начальная цена годовой аренды составляла 209 591 рубль. В торгах участвовали 15 претендентов.

В ходе аукциона стоимость увеличилась в 47,77 раза и достигла 10 012 162,07 рубля в год. После заключения договора арендатор сможет выкупить участок при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

Подобрать земельный участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Пользователям доступны фильтры по расположению, площади, цене и формату сделки — аренда или продажа. Также актуальная информация о лотах публикуется в телеграм-канале комитета @konkurenTEAM и на странице ведомства в мессенджере МАХ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.