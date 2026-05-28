В Подмосковье врачи спасли мальчика с травмой пальца

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы оказали помощь мальчику с частичной ампутацией фаланги указательного пальца после бытовой травмы. Ребенок прищемил палец дверью и был экстренно доставлен в медучреждение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила ребенка в МОДКТОБ с травмой указательного пальца. После осмотра травматолог-ортопед принял решение о срочном хирургическом вмешательстве.

«Ребенок поступил с частичной ампутацией фаланги указательного пальца. Мы провели первичную хирургическую обработку раны, удалили нежизнеспособные ткани и выполнили кожную пластику по методу Транквилли-Леали. Этот метод применяется для закрытия дефектов мягких тканей, преимущественно на торцовой поверхности культей ногтевых фаланг пальцев», — рассказал заведующий отделением Виталий Анатольевич Куваев.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Мальчика выписали домой, он продолжит лечение амбулаторно.

Врачи призвали родителей внимательнее относиться к безопасности детей в быту и минимизировать риски травм, особенно вблизи дверей, острых углов и других потенциально опасных предметов.

