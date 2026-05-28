В Подмосковье откроют три агротехнологических класса в 2026 году

Три новых агротехнологических класса начнут работу в Московской области в 2026 году в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта по технологическому обеспечению продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Два класса откроют в школе имени Героя Российской Федерации летчика-испытателя Н. Д. Куимова в Подольске при поддержке компании «Логика молока». В этом учебном заведении агрокласс уже работает с прошлого года. Еще один класс создадут в Зарайске на базе лицея № 5 при участии предприятия «Луховицкие овощи». В дальнейшем в регионе возможно открытие дополнительных площадок.

«В агротехнологических классах школьники углубленно изучают профильные предметы, что позволяет не только повышать уровень подготовки, но и осознанно готовиться к поступлению в аграрные вузы. Современный агропромышленный комплекс — высокотехнологичная отрасль, где активно применяются цифровые решения, биотехнологии и инженерные разработки. Такая работа помогает прививать интерес к сельскому хозяйству уже на школьном этапе и способствует формированию кадрового потенциала отрасли», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году в Подмосковье открыли шесть агротехнологических классов, где обучаются более 100 школьников. Два из них работают в Дединовской школе-интернате в Луховицах, еще два — в школе «Планета детства» в Клину, по одному — в Емельяновской школе в Коломне и в школе имени Н. Д. Куимова в Подольске.

Партнерами проекта выступают сельхозпроизводители и предприятия АПК, а также профильные вузы и колледжи. Программы формируют с учетом специализации компаний. В регионе действуют направления «Агротехнологии», «Агроинженерия», «Биотехнологии и пищевое производство». Бизнесу предоставляют субсидии на возмещение до 90% затрат на капитальный ремонт и оснащение школ, где создают агроклассы.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.