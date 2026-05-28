Шойгу: удар по Киеву может произойти в любой момент

Секретарь совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором предупреждали российские власти, может произойти в любой момент, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что у страны есть все для нанесения запланированного удара. В том числе Россия уже показала, какой силы может быть эта атака.

Шойгу отметил, что предупреждение послам иностранных государств о том, что нужно покинуть столицу Украины, совершенно серьезное и осознанное.

«Мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», — заявил Шойгу на I Международном форуме по безопасности.

Речь идет о теракте, который совершили ВСУ в Старобельске в ЛНР. В ночь на 22 мая украинские беспилотники массово атаковали общежитие и корпус педагогического техникума. В результате погиб 21 студент, 65 человек пострадали.

