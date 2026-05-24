В ЛНР установили имена всех погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

В Старобельске ЛНР установлены личности всех, кто погиб в результате террористического удара киевского режима по колледжу. При атаке ВСУ по зданию учебного заведения погиб 21 человек.

Установлены имена всех погибших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР. Об этом сообщается в официальном канале администрации главы ЛНР в «Максе».

«Спасательно-поисковые работы завершены. Выражаем соболезнования семьям погибших. Луганщина скорбит», — говорится в сообщении администрации главы ЛНР, к которому приложены документы со списком имен.

Вооруженные силы Украины использовали четыре беспилотника самолетного типа для удара по колледжу Луганского педуниверситета в ночь на 22 мая. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. В результате атаки ВСУ погиб 21 человек, 42 мирных жителя получили ранения.

