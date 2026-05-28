В Канаде медведь загрыз бойца ММА из Индии

Боец ММА из Индии погиб на урановом руднике в Саскачеване

В канадской провинции Саскачеван медведь напал на 27-летнего индийского бойца ММА Хришикеша Колота, который работал на урановом руднике. Спортсмен погиб на месте, сообщает «Царьград» .

Телеканал CBC уточнил, что трагедия произошла в начале мая на территории уранового рудника компании UraniumX Discovery. Однако информацию о случившемся обнародовали только сейчас.

Хищник проник на удаленный объект предприятия и напал на Колота. Спасти спортсмена не удалось. После трагедии медведя застрелили.

Хришикеш Колот переехал из Индии в Канаду три года назад. Он совмещал карьеру профессионального бойца смешанных единоборств с работой в горнодобывающей отрасли.

Тело погибшего доставят на родину в Индию. Похороны пройдут в ближайшее время.

