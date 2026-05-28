Милонов заявил о связи Орбакайте с масонами

Депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что певица Кристина Орбакайте может быть связана с масонским движением и «теневой элитой», сообщает Общественная Служба Новостей .

В беседе с изданием Виталий Милонов заявил, что Орбакайте якобы всегда была частью закрытых кругов и может иметь отношение к масонству.

«Все звезды занимаются мракобесием, полагаю, и Орбакайте тоже не исключение. Сначала она отказалась от России, а потом ее кинули ее же покровители на Западе, теперь она между двух огней и не знает, что ей делать. Так всегда бывает с предателями своей страны. Тяжелая ситуация», — сказал Милонов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил в Telegram-канале, что певица может быть связана с оккультными сообществами. Поводом стала фотография Орбакайте с кольцом, на котором изображен символ «всевидящее око».

