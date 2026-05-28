Суд в Кемерове оштрафовал женщину за видео о запретных отношениях

Жительницу Кемерова оштрафовали на 100 тысяч рублей за публикацию в интернете видеороликов о запрещенных отношениях. Записи трехлетней давности рассмотрел Рудничный районный суд, сообщает Сiбдепо .

По данным пресс-центра судов Кузбасса, женщина размещала видеоматериалы на своей странице в Сети, считая их развлечением. Однако публикациями заинтересовались правоохранительные органы, и спустя три года дело дошло до суда.

Специалисты изучили ролики и подтвердили, что в них демонстрируются нетрадиционные отношения. Эти материалы стали основанием для привлечения к ответственности.

«В судебном заседании женщина признала вину и пояснила что размещала видеоматериалы в развлекательных целях», — сообщил пресс-центр судов Кузбасса.

Судья признал кемеровчанку виновной и назначил штраф в размере 100 000 рублей.

