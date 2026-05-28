«Идеальный мужчина»: что известно о пропавшем бизнесмене из Екатеринбурга

Мужчина ушел из дома в поселке Рассоха 17 ноября 2025 года. Он сел в такси и уехал в неизвестном направлении. Бизнесмен сказал родным, что ему нужно время для улаживания дел. Также он обещал вернуться к Новому году. С тех пор он не выходил на связь.

В программе «Пусть говорят» подробности о предпринимателе рассказала блогер из Екатеринбурга Света Ананас, которая знакома со Станиславом больше 10 лет.

«Мы недолго встречались, но решили остаться друзьями и поддерживали общение. Он занимался много чем — деревообработкой, у него было много станков, ангаров, печи продавал, строил бани. Но в прошлом году связался с какими-то ребятами, и они хотели совместный бизнес делать. Как я поняла, что-то пошло не так», — отметила блогер.

По ее словам, бизнесмен постоянно говорил про неких компаньонов, это было двое мужчин с высоким доходом. Вместе предприниматели планировали строить много домов. Но на его компаньонов не могут выйти ни друзья Ильина, ни родственники, ни полицейские.

За полгода до исчезновения Света Ананас решила вложиться в бизнес друга. Она передала мужчине около 1,5 млн рублей. Также он предлагал вложиться в дело нескольким людям.

В последний раз предприниматель выходил на связь с блогером в день своего исчезновения. Он написал сообщение, что «на пару дней нужно загаситься». При этом, по мнению женщины, она никогда бы не могла представить, что с ее другом может произойти что-то подобное.

«Вообще, он — идеальный мужчина, таких сейчас не встретишь. Спокойный, такой размеренный, у него все по плану. Работа, дом: все, как положено. Никогда в жизни не пробовал алкоголь, никогда не курил, ходил в (спортивный) зал. Добрый, хороший», — отметила Света.

Она также высказала надежду, что сейчас бизнесмен пытается решить свои проблемы.

Ильина ищут по всей России. Если вам что-то известно о том, где может находиться Станислав — пожалуйста, позвоните по номеру горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52 или в службу 112.

