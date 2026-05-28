В Подмосковье договор КРТ защитит жителей ИЖС

В Подмосковье договор о комплексном развитии территорий стал ключевым инструментом регулирования индивидуального жилищного строительства. Об этом 27 мая заявила главный архитектор региона Александра Кузьмина на заседании комитета Торгово-промышленной палаты РФ, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Александра Кузьмина представила механизмы регулирования ИЖС на расширенном заседании комитета по предпринимательству в сфере строительства по вопросам комплексного развития территорий под председательством Ефима Басина. В обсуждении участвовали представители органов власти Подмосковья, экспертного сообщества, ДОМ.РФ и застройщики.

«Договор о комплексном развитии территории с застройщиком сегодня является одним из основных инструментов регулирования индивидуальной жилой застройки в Подмосковье», — рассказала Александра Кузьмина.

Она пояснила, что в конце 2025 года правительство Московской области утвердило требования к развитию ИЖС. Согласно документу, заключение договора КРТ обязательно при создании коттеджных поселков площадью от 3 гектаров. Документ фиксирует обязательства застройщика и позволяет контролировать их исполнение.

Требования также предусматривают разработку проекта планировки и проекта межевания территории, обеспечение домовладений коммунальными ресурсами, соблюдение нормативов улично-дорожной сети и определение порядка управления общим имуществом. Новые правила распространяются только на поселки, создаваемые с нуля.

Отдельно на заседании обсудили использование счетов эскроу при строительстве индивидуальных домов. О механизме их работы рассказал ДОМ.РФ, который также подготовил серию материалов для подрядчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.