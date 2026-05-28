С начала 2026 года в Кузбассе произошло 128 наездов на животных

Поздним вечером 25 мая на трассе Кемерово — Новокузнецк водитель «Лады Гранты» сбил косулю, внезапно выбежавшую на дорогу. Мужчина не пострадал, сообщает Сiбдепо .

ДТП произошло в темное время суток. По словам водителя, животное внезапно выскочило перед автомобилем, и избежать столкновения не удалось. Машина получила серьезные повреждения.

В Госавтоинспекции Кузбасса напомнили, что подобные аварии случаются регулярно и нередко приводят к тяжелым последствиям.

«С начала года на дорогах Кузбасса зарегистрировано 128 наездов на животных, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы», — сообщили в отделе БДД ГАИ Кузбасса.

Чаще всего дикие животные появляются на загородных трассах в темное время суток. Инспекторы рекомендуют снижать скорость вблизи леса и кустарников и обращать внимание на предупреждающие знаки. При появлении тени или отблеска глаз на дороге следует немедленно притормозить и быть готовым к полной остановке.

