В Химках Подмосковья обсудили модернизацию теплосетей до 2045 года

Публичные слушания по актуализированной схеме теплоснабжения прошли 28 мая в Химках. Документ определит развитие системы с 2026 по 2045 год и предусматривает модернизацию сетей и строительство новых объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники слушаний рассмотрели перспективы обновления тепловых сетей, возведение новых объектов и обеспечение мощностями будущих жилых и социальных зданий. В настоящее время в округе работают около 20 ресурсоснабжающих организаций. В их зоне обслуживания находятся 52 источника теплоснабжения и 111 центральных тепловых пунктов.

В рамках инвестиционной и ремонтной программ в 2026 году планируют заменить более 4 километров изношенных тепловых сетей на 17 участках. Работы проведут на улицах 9 Мая, Первомайской, Зеленой, Мичурина, а также на Юбилейном проспекте и Нагорном шоссе.

«Схема теплоснабжения городского округа — это живой организм. Важно своевременно отражать в документе текущее состояние системы, проблематику и перспективы ее развития», — отметил начальник управления ЖКХ Александр Афанасьев.

Актуализированную схему направят на утверждение в министерство энергетики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.