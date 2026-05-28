Тетя Аникиевич рассказала, в честь кого назвали гадалку Ермака

Тетя Вероники Аникиевич, которую СМИ называют гадалкой экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщила, что ее назвали в честь бабушки-партизанки, и рассказала о семейных конфликтах на фоне политических взглядов, передает RT .

Вера Валентиновна призналась, что была удивлена, услышав редкую фамилию в новостях. По ее словам, в семье Веронику с детства называли Верой, а имя она получила в честь бабушки, воевавшей в партизанском отряде против нацистов. Позже, переехав в Киев, Аникиевич стала представляться как Вероника — «на европейский лад».

«Стала смотреть телевизор, и ее показали. Думаю: господи, это же Вера наша, Вера Аникиевич. Не скажу, что мне приятно было, что имя моей родни полощут в таких водах ермаковских», — рассказала тетя.

По ее словам, отец гадалки Федор Николаевич поддерживает Россию, живет в населенном пункте Херсонской области и ходит на парад 9 Мая. Между ним и дочерью возникали споры из‑за антироссийских взглядов.

«Он рассказывал, что ездил в Киев к дочке… Федор признался, что очень спорил с ней. Поэтому и расстались они не очень хорошо. Я видела, что ему это неприятно и что у него это такая боль», — добавила Вера Валентиновна.

Она также предположила, что на взгляды родственницы «мог сыграть какой-то мужчина».

