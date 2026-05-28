RT показал видео с амурскими тиграми, которых Россия передала Казахстану

Россия передала Казахстану двух диких амурских тигров и двух тигрят из реабилитационного центра. Животных уже доставили и готовят к выпуску в природу, сообщает RT .

Кадры с амурскими тиграми, которых российская сторона подарила Казахстану, опубликовал RT. С Дальнего Востока привезли двух взрослых животных, отловленных в дикой природе, и двух тигрят из реабилитационного центра.

Сейчас звери находятся на карантине. Взрослых особей планируют выпустить в естественную среду через два месяца, тигрят — в 2027 году.

Туранский тигр исчез в историческом ареале в Казахстане в середине XX века. В 2010 году власти объявили о намерении восстановить популяцию, а в 2015-м ученые подтвердили генетическое совпадение туранского и амурского тигров. Позднее Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместный план по ввозу и адаптации хищников.

Ранее президенты России и Казахстана посадили дуб на Аллее дружбы в Астане.

