Ученые: странные крупные пятна появились на Солнце

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили о появлении странных крупных пятен на Солнце. Они образовались в последние месяцы.

«На востоке, слева на краю с утра появилась еще одна большая активная область, вышедшая с обратной стороны, и снова без энергии. На обратной стороне Солнца за сутки тем временем произошло еще 17 вспышек класса C и выше», — говорится в сообщении лаборатории в Telegram-канале.

При этом ученые отметили, что не знают, почему так происходит, и какая «таинственная сила» высасывает энергию из всего, что сейчас выходит к Земле.

Исследователи добавили, что в настоящее время хороший момент пополнить коллекцию для любителей снимков Солнца с Земли.

