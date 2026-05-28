Тетя Вероники Аникиевич заявила, что из-за разногласий с дочерью ее отец перенес операцию на сердце. По словам родственницы, переживания были связаны с политическими взглядами, сообщает RT .

Родные Вероники Аникиевич, известной в СМИ как гадалка экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, считают, что она подорвала здоровье отца.

По словам женщины, Федор Николаевич тяжело переживал из-за антироссийских взглядов дочери. На фоне стресса ему провели операцию на сердце. Пенсионер поддерживает Россию и живет в населенном пункте Херсонской области, который российские войска освободили в начале СВО.

«У Феди все время чувствовалась какая-то боль. Расхождения во взглядах с Верониикой очень большие. Не зря ему сделали операцию на сердце. Это такая непроходящая боль для родителей, когда ребенок избрал не такой путь, какой бы надо», — сказала Вера Валентиновна.

Она добавила, что после обращений жителей Геническа за помощью к России связь с братом прервалась. По словам родственников, украинские военные запрещали жителям общаться с кем-либо из России и проверяли телефоны.

«Я бы очень хотела восстановить связь с братом. Хочу обратиться к его семье — Феденька, Оля, Наташа, мы вас очень любим. Ничего не изменилось. Приезжайте к нам в гости. Мы вас ждем всегда и будем очень рады вас видеть», — добавила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.