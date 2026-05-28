Шойгу: российская военная база в Армении продолжит работать

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что угроз для существования 102-й российской военной базы в армянском Гюмри нет.

«Что касается российской базы, она живет, работает и действует. Мы пока не видим никаких предпосылок и угроз. Она существует и действует для безопасности Армении», — сказал Шойгу на первом Международном форуме по безопасности.

Ранее Шойгу заявлял, что устойчивый мир на Украине возможен только после устранения всех первопричин конфликта. Комплексное решение накопившихся противоречий позволит добиться устойчивого результата.

