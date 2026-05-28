Свищев назвал «лучиком надежды» решение ИИХФ по сборной РФ

Первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что отмена решения о недопуске сборной России может ускорить ее возвращение на международные турниры, сообщает NEWS.ru .

Дмитрий Свищев считает, что аннулирование решения о недопуске российской сборной способно стать шагом к полноценному возвращению команды на мировые соревнования. При этом, по его словам, против допуска по-прежнему выступает ряд стран.

«Прекрасная новость, но вопрос в том, насколько это поможет реализовать задачи по возвращению сборной России. Есть достаточно мощное лобби стран, которые будут противиться этому. Будем надеяться, что решение комиссии станет катализатором для решения этой проблемы. Появился лучик надежды. С осторожным оптимизмом относимся к этой новости», — сказал Свищев.

Ранее дисциплинарный орган Международной федерации хоккея аннулировал решение совета организации о недопуске российских сборных к соревнованиям сезона-2026/27. Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что представленные ИИХФ аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.

