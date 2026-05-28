В Москве мужчина ранил себя ножом, открывая банку тунца

45-летний житель Москвы получил ножевое ранение в грудь, пытаясь вскрыть банку с тунцом без открывалки. Мужчину доставили в больницу, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Все произошло в среду в доме на улице Минская. Мужчина собирался поужинать рыбными консервами, однако дома не оказалось открывалки.

Тогда он решил воспользоваться ножом и попытался вскрыть жестяную банку с помощью него. Во время попытки москвич сделал неосторожное движение и нанес себе удар в грудь.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

