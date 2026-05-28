«Святого ничего нет»: Пригожин раскритиковал новый клип SHAMAN

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал новый клип певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Он считает, что так артист пытается обратить на себя внимание, сообщает радио «Говорит Москва» .

В четверг SHAMAN выпустил ИИ-клип на песню «Россия — мама». В нем он достает из папки фото иноагентов и вешает их на стену. После этого снимки начинают петь: «Россия — мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края». На фото изображены Земфира*, Юрий Дудь*, Олег Тиньков*, Noize MC*, Моргенштерн*, Михаил Ходорковский**, Илья Варламов*, Илья Прусикин* и т. д.

Он считает, что важно не то, что на песню кликнули, а то, чтобы она жила.

«Тут все средства хороши для достижения цели. С того момента, как начались во всем мире проблемы международного характера, нарушены любые правила приличия вообще в мире. Для меня мир сегодня выглядит как один большой „Дом-2“. Непонятно, где границы дозволенного, где правила игры, где законность тех или иных действий», — отметил Пригожин.

По его словам, в РФ должен быть регулятор, который определяет границы. Государство должно задавать тренды.

«Для меня это все ниже плинтуса. Каждый хайпует как может. Это все про хайп, про борьбу за внимание. И совести, святого — ничего нет, правил игры нет, пошла бойня без правил. Работает право сильного. Мы живем в эпоху хаоса, и этот хаос позволяет всем делать все, что они захотят: с папками ходить, лед лизать. Это кажется патриотичным», — добавил продюсер.

* Физлица, внесенные Минюстом РФ в реестр иноагентов.

** Внесен в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом на территории РФ.

