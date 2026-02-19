«Это вкусно»: SHAMAN языком протестировал лед Байкала

SHAMAN полизал лед Байкала и снял это на видео

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, в своем Telegram-канале опубликовал видео, на кадрах которого облизывал лед Байкала с целью оценить вкус самого чистого озера в мире. Музыкант прокомментировал ролик отметкой «18+».

На опубликованных кадрах видно, что SHAMAN встал на колени на лед Байкала. В этот момент на певце были черные джинсы, куртка, шапка и солнцезащитные очки.

«Ну что, родные. Попробуем самое чистое озеро в мире Байкал на вкус», — сказал певец и начал лизать лед озера.

Спустя несколько секунд, проведя языком по льду пять раз, шаман заявил, что «это вкусно».

Пользователи Сети по-разному отреагировали на действия Дронова. В комментариях к публикации многие написали, что не ожидали увидеть ничего подобного и данный ролик «сделал их день».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.