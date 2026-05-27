SHAMAN исчез после видео о «секретной папке» у посольства США

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) записал два видео у посольства США с обещанием раскрыть содержимое «секретной папки», после чего новых заявлений не последовало, сообщает «Царьград» .

Два дня подряд артист публиковал ролики, снятые у здания американского посольства. В кадре он держал канцелярскую папку формата А4 и заявлял, что в его распоряжении оказался список фамилий.

«Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия, это SHAMAN. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий. И очень скоро я пролью свет правды», — сказал певец в первом видео.

Во втором ролике, записанном на фоне памятника Иосифу Бродскому напротив посольства, артист добавил: «Мои недоброжелатели уговаривают меня не публиковать информацию из этой папки. И даже предлагают выкупить ее. Но я иду до конца».

По данным издания, после публикации этих обращений новых заявлений от исполнителя не появилось. В соцсетях и СМИ обсуждают, что ролики могли быть частью рекламной кампании новой песни или тура. Ранее артист уже использовал локацию у посольства США для продвижения трека «Душа нараспашку».

Обсуждение вызвал и предыдущий перформанс певца на Байкале. Тогда он заявил: «Лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе».

