В Екатеринбурге появилось видео с еще одним пострадавшим от рухнувшего забора на улице Рябинина, 47. На кадрах видно, как металлический профиль падает прямо на проходящего мимо парня, сообщает E1.RU .

На опубликованных кадрах видно, что несколько человек шли в пешеходной зоне и приближались к пешеходному переходу. В это же время порывы ветра подняли в воздух металлический профиль, который выполнял роль забора, и обрушили его на одного из мужчин, который пытался убежать, но не успел.

Конструкция придавила прохожего, однако мужчина довольно быстро смог подняться на ноги и убежать в сторону.

Это уже второй инцидент у этого злополучного забора за день. Ранее часть забора обрушилась на мужчину, которому прохожие помогли выбраться из-под конструкции.

