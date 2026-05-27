Снесенный ветром забор рухнул на жителя Екатеринбурга — видео
В Екатеринбурге появилось видео с еще одним пострадавшим от рухнувшего забора на улице Рябинина, 47. На кадрах видно, как металлический профиль падает прямо на проходящего мимо парня, сообщает E1.RU.
На опубликованных кадрах видно, что несколько человек шли в пешеходной зоне и приближались к пешеходному переходу. В это же время порывы ветра подняли в воздух металлический профиль, который выполнял роль забора, и обрушили его на одного из мужчин, который пытался убежать, но не успел.
Конструкция придавила прохожего, однако мужчина довольно быстро смог подняться на ноги и убежать в сторону.
Это уже второй инцидент у этого злополучного забора за день. Ранее часть забора обрушилась на мужчину, которому прохожие помогли выбраться из-под конструкции.
