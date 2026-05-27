Ленинский округ отправил гумгруз танковой дивизии

Гуманитарный груз направили из Ленинского округа Подмосковья в танковую дивизию на Купянском направлении для выполнения боевых задач и сохранения жизни военнослужащих. В отправке принял участие глава муниципалитета Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав помощи вошли автомобильные инверторы постоянного тока, зарядные устройства, портативные электростанции, цифро-аналоговые водонепроницаемые рации, лопаты, топоры, теплоизоляция с фольгой и другие необходимые в полевых условиях вещи.

«Каждая такая отправка — это наша общая забота о тех, кто сегодня стоит на защите нашей страны. Мы стараемся собирать именно то, что действительно нужно на передовой: от средств связи до простых, но жизненно важных инструментов. Важно, чтобы наши бойцы чувствовали поддержку родного округа и знали: дома о них помнят и ждут», — отметил Станислав Каторов.

Представитель танковой дивизии поблагодарил жителей округа за поддержку.

«Спасибо большое за оказанную помощь. Будем стараться возвращаться домой целыми и невредимыми. Победа будет за нами», — передал он.

В пресс-службе уточнили, что с начала проведения специальной военной операции из Ленинского округа силами администрации, учреждений, депутатов, предпринимателей, волонтеров и жителей направили более 1800 тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.