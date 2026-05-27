В горах Румынии спасли еще одного украинца, который блуждал там несколько дней

Украинец потерялся в горах Румынии и несколько дней бродил там, пока его не спасли, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

Спасательную миссию проводили в ночь на 27 мая. Спустя шесть часов поиска спасателям удалось обнаружить 24-летнего украинца. Он был в критическом состоянии.

Пока парень блуждал, на его пути не нашлось ни одного источника воды. Он ничего не пил в течение трех дней. Еще мужчина чувствовал сильную боль в ногах и не мог самостоятельно двигаться.

Спасатели оказали туристу первую помощь, а затем передали пограничному наряду. Украинец отказался от госпитализации и обследований.

