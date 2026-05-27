Празднование Курбан-байрам состоялось в Подольске

Курбан-байрам - один из самых главных праздников для мусульман. Он призывает к милосердию, объединению, миру, а также к тому, чтобы богатые делились с малоимущими. Отмечают его через 70 дней после Ураза-байрама — торжества в честь окончания поста в священный месяц Рамадан. 27 мая богослужение состоялось на двух подготовленных площадках, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Для безопасности и комфорта жителей городского округа Подольск в местах проведения молебнов было организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС, членов народных дружин и волонтеров.

Вблизи молельных мест установили временные дорожные знаки, ограничивающие парковочное пространство. Движение общественного транспорта осуществлялось по обычному расписанию.

Окружные службы обеспечили чистоту и порядок на территориях, примыкающим к местам празднования. Мероприятия прошли без происшествий.

