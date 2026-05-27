Рабочим Лыткарина рассказали, как защититься от мошенников

Заместитель городского прокурора Лыткарина Игорь Белянин разъяснил работникам компании «Старатели», как противостоять телефонным аферистам и вовремя распознать их уловки. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По словам Белянина, основной метод преступников — действовать на опережение, оказывать психологическое давление и не оставлять человеку времени подумать. Подобные звонки могут поступать людям любого возраста и рода занятий.

В ходе лекции были рассмотрены шаги при обнаружении факта обмана:

Немедленно обратиться в полицию и подать заявление о совершенном преступлении.

Уведомить банк: иногда кредитная организация способна вернуть похищенные средства.

В случае необходимости обратиться в прокуратуру для защиты своих прав.

