В Клинском роддоме установили два новых фетальных монитора

Два фетальных монитора «EDAN F9» начали работать в Клинском роддоме 25 мая. Оборудование позволяет одновременно контролировать состояние двух плодов и расширяет возможности диагностики.

Новые аппараты оснащены двумя датчиками для регистрации сердцебиения плодов. Это особенно важно при многоплодной беременности. Ранее при проведении КТГ одним датчиком было сложно последовательно зафиксировать сердцебиение обоих детей, что создавало риск повторной регистрации показателей одного и того же плода. Теперь датчики точно отслеживают состояние каждого ребенка, даже если они меняют положение в утробе.

Кроме того, мониторы работают как мини-кабинет функциональной диагностики. Они фиксируют артериальное давление, пульс и температуру матери, измеряют насыщение крови кислородом и позволяют записывать ЭКГ. Оборудование может работать от сети и автономно до 12 часов, что дает возможность проводить исследования прямо в палате и передавать данные врачу офлайн или онлайн.

Техника поступила в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Ранее в роддоме было три аппарата КТГ, теперь их стало пять. Это сократило время ожидания процедуры, которая длится около 15 минут, и повысило пропускную способность отделения.

С начала года в Клинском роддоме родились 437 детей, в том числе четыре двойни. Только в мае зарегистрировано 60 родов. Учреждение принимает пациенток из разных округов Подмосковья и соседних территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.