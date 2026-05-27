В Ленинском округе последний звонок прозвенел для 74 выпускников

Последний звонок прозвенел для 74 одиннадцатиклассников Бутовской школы №1 в Ленинском городском округе. Праздничные мероприятия прошли в корпусах в ЖК «Бутово-Парк» и «Южная Битца», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжество состоялось для выпускников 11-х классов Бутовской средней общеобразовательной школы №1. В празднике приняли участие учителя и родители, заместитель главы муниципалитета, представители управления образования, депутатского корпуса округа и духовенства.

«Дорогие выпускники, хочу дать вам три важных совета. Ваш главный актив — это вы сами. Инвестируйте в себя и прежде всего в образование, ведь один из самых важных навыков в будущем — способность адаптироваться к изменениям. Уважайте и цените такой безграничный ресурс, как время. Стремитесь к семье и любви. Верьте в себя, у вас все получится», — обратился к школьникам заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман.

Заместитель главы округа пожелал выпускникам уверенности и успехов в дальнейшем пути.

Выпускники подготовили творческие номера и поблагодарили педагогов и родителей за поддержку и заботу на протяжении школьных лет. В администрации уточнили, что в 2026 году последние звонки прошли в 18 школах Ленинского округа. Всего в этом году школы муниципалитета окончили 1324 одиннадцатиклассника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.