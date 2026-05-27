В Раменском округе усилили контроль за подростками на дорогах

Администрация Раменского округа призвала родителей усилить контроль за безопасностью детей на дорогах из-за роста числа нарушений среди подростков. В муниципалитете увеличивают патрулирование и проводят рейды совместно с ГИБДД, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Раменском округе участились случаи, когда подростки управляют скутерами, мопедами, велосипедами и другими средствами передвижения на высокой скорости и без защитной экипировки. Такие действия создают угрозу как для самих несовершеннолетних, так и для водителей, пешеходов и пассажиров.

В администрации подчеркнули, что у подростков зачастую отсутствуют необходимые навыки управления транспортом и понимание правил дорожного движения. Езда без шлемов и защиты значительно увеличивает тяжесть последствий при ДТП, а высокая скорость снижает возможность вовремя среагировать на опасность.

Власти усиливают патрулирование парков, скверов, жилых районов и популярных у молодежи маршрутов. Также организованы совместные рейды с сотрудниками ГИБДД и регулярные профилактические беседы в школах и учреждениях дополнительного образования.

Родителям рекомендуют обсудить с детьми правила безопасного поведения на дороге, контролировать их досуг, ограничить доступ к мототехнике при отсутствии прав и навыков, а также подавать личный пример соблюдения ПДД.

О нарушениях просят сообщать по номеру 112 или по телефону горячей линии +7 (496) 463-91-06. По мнению администрации, оперативные сообщения помогут предотвратить опасные ситуации и снизить риски на дорогах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.