Удерживали силой и били: пьяная пара похитила 11-летнего мальчика с пляжа

В городе Лиски Воронежской области пьяные мужчина и женщина напали на 11-летнего мальчика, отдыхавшего с друзьями на берегу Дона. Они ударили ребенка по голове, силой затолкали в машину, увезли на съемную квартиру и там удерживали, сообщает «112» .

25-летний мужчина и 21-летняя женщина распивали спиртное на берегу реки. В какой-то момент им показалось, что подростки, отдыхавшие рядом, их оскорбили. Завязалась словесная перепалка, после которой подростки разбежались. Остался только 11-летний мальчик.

Женщина ударила ребенка по голове. Вдвоем с собутыльником они силой затолкали четвероклассника в машину и уехали. По дороге девушка продолжала бить мальчика. В квартире, куда его привезли, ребенка удерживали против воли.

Друзья похищенного сразу сообщили о случившемся взрослым. Полицейские нашли школьника в течение часа. Его освободили и передали родителям. Оба нападавших задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.

