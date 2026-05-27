Стадион школе на 1100 мест в Подолське открыт для желающих тренироваться

В корпусе № 2 школы № 1 Климовска стадион теперь доступен для всех желающих тренироваться. Спортивную площадку открыли в прошлом сентябре вместе с новостройкой. Здесь есть беговая дорожка с прорезиненным покрытием, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, турники и полоса препятствий.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Ольга Мельникова отметила, что стадион работает с 7 до 22 часов. Единственное условие — не мешать школьникам во время уроков физкультуры. В любое другое время стадион доступен для посещений.

Приходить нужно в спортивной обуви, чтобы получить нужный эффект от занятий. Тогда и специальные покрытия дорожек и футбольного поля дольше прослужат.

Спортивная площадка открыта для бесплатного посещения по проекту Московской области «Открытый стадион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.