Терновцов предложил повысить штраф за фейковые награды

Терновцов призвал ввести санкции до 500 тысяч рублей за фейковые награды
Руководитель правовой службы Комитета Семей Воинов Отечества Александр Терновцов предложил ужесточить наказание за ношение фальшивых государственных наград и увеличить штрафы до десятков тысяч рублей, сообщает kp.ru.

Инициативу он озвучил после круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного проблеме «ряженых» военных. Речь идет о людях, которые носят поддельные ордена или медали общественных организаций и выдают их за государственные.

По словам Терновцова, сейчас за ношение наград, схожих с государственными, предусмотрен административный штраф 1,5 тысячи рублей. При этом уголовная ответственность действует только за приобретение или сбыт наград.

«Есть и уголовная ответственность за приобретение или сбыт наград. Но при масштабности проблемы по всей стране в 2024 году по этой статье было возбуждено всего 109 уголовных дел за подделку наград и документов, а до суда дошли 48 таких дел (из них 10% за награды), где максимальная ответственность — штраф», — отметил он.

Терновцов подчеркнул, что общественные награды не должны повторять названия и внешний вид государственных.

«Административные штрафы для физлиц за ношение таких наград (общественных, которые выдают за государственные — прим.ред) должны быть порядка 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц, которые их учреждают и выпускают общественные награды похожие на государственные от 50 до 100 рублей. А если выпущенная общественная награда оказалась схожа с государственной до степени смешения — 500 тысяч рублей», — добавил он.

Эксперт уточнил, что самовольное ношение фальшивых наград обесценивает подвиги военнослужащих, а проблему усугубляет отсутствие четкого регулирования создания общественных медалей.

