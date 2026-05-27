Терновцов предложил повысить штраф за фейковые награды

Руководитель правовой службы Комитета Семей Воинов Отечества Александр Терновцов предложил ужесточить наказание за ношение фальшивых государственных наград и увеличить штрафы до десятков тысяч рублей, сообщает kp.ru .

Инициативу он озвучил после круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного проблеме «ряженых» военных. Речь идет о людях, которые носят поддельные ордена или медали общественных организаций и выдают их за государственные.

По словам Терновцова, сейчас за ношение наград, схожих с государственными, предусмотрен административный штраф 1,5 тысячи рублей. При этом уголовная ответственность действует только за приобретение или сбыт наград.

«Есть и уголовная ответственность за приобретение или сбыт наград. Но при масштабности проблемы по всей стране в 2024 году по этой статье было возбуждено всего 109 уголовных дел за подделку наград и документов, а до суда дошли 48 таких дел (из них 10% за награды), где максимальная ответственность — штраф», — отметил он.

Терновцов подчеркнул, что общественные награды не должны повторять названия и внешний вид государственных.

«Административные штрафы для физлиц за ношение таких наград (общественных, которые выдают за государственные — прим.ред) должны быть порядка 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц, которые их учреждают и выпускают общественные награды похожие на государственные от 50 до 100 рублей. А если выпущенная общественная награда оказалась схожа с государственной до степени смешения — 500 тысяч рублей», — добавил он.

Эксперт уточнил, что самовольное ношение фальшивых наград обесценивает подвиги военнослужащих, а проблему усугубляет отсутствие четкого регулирования создания общественных медалей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.