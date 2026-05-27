Прокусил голову: ротвейлер без поводка растерзал маленькую собаку в Калининграде

Женщина гуляла со шпицем по Калининграду, когда на нее напал ротвейлер без поводка. Агрессивная собака прокусила маленькому собрату голову и перебила позвоночник, сообщает «Клопс» .

Калининградка, завидев на улице большого пса без намордника, решила отойти подольше. Когда она отвернулась, ротвейлер неожиданно налетел на нее со спины. Он схватил 11-летнего шпица женщины, перекусил голову и перебил позвоночник. Женщина пыталась защитить своего питомца, но агрессивный пес прокусил ей палец.

Все это время рядом стоял хозяин ротвейлера. Он никак не вмешивался в ситуацию. Калининградка считает, что мужчина мог быть пьян. Он подошел к женщине только тогда, когда она упала на асфальт и ободрала колени.

«Он подошел, пристегнул поводок и просто повел собаку домой. Ничего не сказал и даже не извинился», — сказала дочь пострадавшей.

Раненого шпица в тяжелом состоянии доставили в ветклинику. У него выявили переломы ребер, повреждение позвоночника и травму головы, которая задела мозг. Пес ни на что не реагировал. Специалисты заявили, что спасти собаку не получится.

