В Москве разработали линзы для лечения катаракты

Московский научно-технический комплекс (МНТК) «Микрохирургия глаза» выпустил первую партию линз для замены природного хрусталика. Они помогут лечить катаракту, заявил генеральный директор МНТК Дмитрий Арсютов в интервью ИС «Вести» .

Разработка носит название «Ясень». По словам Арсютова, она превосходит импортные аналоги.

«Задача номер один для нас сегодня — достижение полноценного технологического суверенитета и возможности импортозамещения», — сказал он.

Линза превосходит по качеству стандартные монофокальные модели. Она обладает неограниченными возможностями и заменяет работу естественного хрусталика глаза.

Первая выпущенная партия включает в себя 500 штук. В планах у комплекса выпускать от 25 до 50 тысяч линз в год. Разработка доступна россиянам бесплатно по полису ОМС.

