Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Россия и Афганистан подписали двустороннее соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Это произошло на Международном форуме по безопасности, проходящем в Подмосковье, сообщает ТАСС .

Накануне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с министром обороны Афганистана Мохаммадом Якубом. Он отметил, что взаимодействие с Россией имеет важное значение для страны.

Шойгу выразил уверенность, что Запад должен разморозить заблокированные афганские активы и признать свое 20-летнее присутствие в стране. В том числе, по мнению секретаря Совбеза РФ, они также должны взять на себя ответственность по восстановлению Афганистана.

Площадками для проведения форума в это году стали «Лайв арена» и Центральный парк «Патриот». В мероприятии примут участие более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран.

