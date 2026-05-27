Сосновский маньяк-душитель Кийко убит в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб 41-летний Андрей Кийко, более известный как «сосновский маньяк». Серийный убийца и насильник скончался 25 декабря 2025 года при выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, сообщает SHOT .

Эвакуировать его тело с поля боя до сих пор не удалось.

На счету Кийко серия жестоких преступлений, совершенных в Санкт-Петербурге: три убийства, восемь изнасилований и 11 разбойных нападений. Свои первые налеты на женщин он совершил в возрасте 19 лет в окрестностях парка «Сосновка».

Нападавший выслеживал жертв, душил, угрожал холодным оружием, после чего грабил и насиловал. Для поимки опасного преступника силовикам потребовалось около полутора лет. В течение них в районе парка были проверены личности более 800 мужчин.

Маньяка задержали в январе 2007 года, после чего он сознался в содеянном. Суд приговорил мужчину к 22 годам заключения, однако позже срок наказания в колонии строгого режима был увеличен до 25 лет.

В 2024 году, когда Кийко оставалось отбывать в местах лишения свободы еще семь лет, он принял решение заключить контракт с министерством обороны РФ. Затем отправился в зону боевых действий.

В начале 2025 года боец получил серьезное ранение. После этого проходил лечение в нескольких военных госпиталях страны, включая медицинские учреждения Ростова-на-Дону и Кронштадта.

26 мая сообщалось, что силовики якобы разыскивают самовольно оставившего часть Кийко. В СМИ утверждали, что он сбежал в начале осени 2025 года.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.