Сбежавшего с СВО Сосновского маньяка-душителя ищут в России

Сотрудники правоохранительных органов ищут самовольно оставившего часть 41-летнего петербуржца Андрея Кийко. Он более известен, как «Сосновский маньяк-душитель», на счету которого три убийства и 12 выживших жертв, сообщает 47news .

Кийко получил срок летом 2023 года, его приговорили к 25 годам лишения свободы, однако уже в 2024 году он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, где получил ранение.

Манька доставили в ростовский госпиталь, а затем перевели на реабилитацию в Санкт-Петербург. Ему удалось бежать в начале осени прошлого года. МВД направило сотрудников на розыск преступника.

Нападать на девушек Кийко стал в 19 лет. С 2004 по 2007 год его жертвами стали три человека, еще 12 девушек выжили, но серьезно пострадали. Преступления он совершал в парке Сосновка в Северной столице, в основном выходил «на охоту» по выходным.

Когда его схватили, маньяк сразу стал давать признательные показания, были проведены две психиатрические экспертизы. Он также признался, что не только убивал и насиловал своих жертв, но и снимал с них украшения, забирал деньги.

