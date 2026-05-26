Кровавое происшествие: в Ростове собака откусила палец пьяному мужчине

В Ростове-на-Дону собака откусила палец нетрезвому мужчине в Днепровском переулке. Об этом сообщает Telegram-канал « Это Ростов новости ».

Нетрезвый мужчина начал играть с собакой. Он вставлял пальцы животному в пасть.

В результате собака укусила мужчину за палец и оторвала его. Кусок конечности в крови остался лежать на асфальте.

На месте происшествия ни собаки, ни пострадавшего не нашли.

