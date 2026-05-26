Шпионил за коллегой: москвич частично поплатился свободой за прослушку

36-летний мужчина установил прослушивающее устройство на рабочем месте коллеге на одном из предприятий Московского региона. За это ему ограничили свободу на год, сообщает пресс-служба УФСБ России по столице и области.

Мужчина признан виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Как установили сотрудники УФСБ, мужчина, являясь сотрудником одного из предприятий Московского региона, преследовал корыстные цели. Он приобрел в интернет-магазине скрытое аудиозаписывающее устройство и тайно установил его на рабочем месте своего коллеги.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое устройство относится к категории специальных технических средств для негласного сбора информации. Законных оснований для его использования у мужчины не было.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Мужчину приговорили к одному году ограничения свободы. На данный момент судебный приговор еще не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.