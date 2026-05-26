Пьяный парень в Воронеже атаковал прохожих огнетушителем из захваченной «скорой»

В Воронеже 23-летний молодой человек устроил настоящий погром после ссоры с приятелем. Он не только поджег автомобиль друга, но и захватил машину скорой помощи, а также атаковал прохожих струей из огнетушителя. Все произошло во время совместного распития алкоголя, сообщает Baza .

Предварительно известно, что конфликт вспыхнул между 23-летним парнем и его 34-летним другом прямо во время застолья. Разозлившись, младший из приятелей вышел на улицу, нашел автомобиль Ford Mondeo старшего товарища и решил выместить злобу на машине. Он разбил стекло металлической трубой, облил салон жидкостью для розжига, которую заранее купил в магазине, и поджег авто.

Осознав последствия, молодой человек вызвал скорую помощь, надеясь таким образом скрыться с места преступления. Однако медики отказались его куда-либо везти. В этот момент на улицу вышел владелец сгоревшей машины. Увидев его, дебошир запрыгнул в карету скорой помощи и начал отбиваться от окружающих, направив на них струю из огнетушителя.

В итоге буйного пассажира удалось задержать. В региональном МВД сообщили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

