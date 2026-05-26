Глава Раменского округа поздравил выпускников с Последним звонком

Торжественная линейка в честь Последнего звонка прошла 26 мая в гимназии Раменского округа Подмосковья. Выпускников, педагогов и родителей поздравил глава округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году Последний звонок прозвучал для выпускников гимназии города Раменское. Учреждение является крупным образовательным комплексом, где обучаются почти 2000 школьников и более 700 воспитанников дошкольных отделений. В коллективе работают 178 педагогов во главе с заслуженным учителем Российской Федерации Наталией Варлыгиной.

Гимназия занимает 29-е место в топ-100 лучших школ Московской области и входит в топ-300 школ России по конкурентоспособности выпускников по версии RAEX за 2025 год. В 2025/26 учебном году 35 учеников стали призерами и трое — победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, еще трое вышли в заключительный этап. На получение медалей за особые успехи в учении претендуют 23 выпускника.

В гимназии продолжается масштабная реконструкция. Строится пристройка на 500 мест для начальных классов с современными кабинетами, спортивным залом и обеденной зоной. Параллельно обновляют школьный стадион.

«Поздравляю всех с праздником Последнего звонка! Желаю выпускникам удачи, педагогам — благодарных учеников, а родителям — гордости за своих детей», — сказал Эдуард Малышев.

Глава округа также пожелал выпускникам успешно сдать государственные экзамены, сделать осознанный выбор профессии и реализовать потенциал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.