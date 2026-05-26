В Раменском округе Подмосковья провели урок НВП для молодежи

Урок начальной военной подготовки для подростков и призывников прошел в Раменском муниципальном округе. Занятие провели представители ассоциации ветеранов СВО, сделав акцент на практической стрельбе и отработке базовых навыков обращения с оружием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие носило практико-ориентированный характер. Основное внимание уделили стрельбе: участники учились правильно прицеливаться и «привязываться» к мишени, разбирали типичные ошибки при выстреле и способы их устранения. Также ветераны познакомили молодежь с базовыми тактическими приемами и упражнениями для развития моторики рук.

Практическая часть позволила закрепить полученные знания в условиях, приближенных к реальным. Под руководством опытных наставников — ветеранов СВО с боевым опытом — участники отработали навыки безопасной и уверенной работы с оружием.

«Полученный на занятиях опыт бесценен. Он учит быстро реагировать и не растеряться в критической ситуации. Когда счет идет на секунды, именно отработанные до автоматизма действия могут сыграть решающую роль. Такие уроки особенно полезны для молодых людей, которые рассматривают возможность подписать контракт на военную службу. На наших уроках они получают не просто теорию, а реальные навыки, способные спасти жизнь свою и товарищей», — подчеркнул руководитель ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.

Организаторы планируют продолжить проведение уроков НВП, чтобы дать желающим возможность освоить навыки, необходимые для обеспечения безопасности в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.